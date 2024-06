Rogo in casa, Carabinieri Scicli soccorrono 70enne svenuto

I componenti di un equipaggio del Radiomobile della compagnia Carabinieri di Modica hanno salvato a Scicli un 70enne che era a terra privo di sensi mentre parte della sua casa bruciava. I due militari dell'Arma, prima dell'arrivo dei Vigili del fuoco, sono riusciti, con non poca fatica, a portare l'anziano fuori dell'abitazione, dove gli hanno prestato le prima cure in attesa del personale medico. I Carabinieri, utilizzando un estintore, hanno anche spento le fiamme.

Secondo gli accertamenti dei Vigili del fuoco, l'incendio è scaturito accidentalmente a causa di una candela in cera lasciata accesa. Il 70enne è stato trasportato con un'ambulanza al pronto soccorso di Modica e, dopo le prime cure, è stato trasferito con un elicottero del 118 all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione con la prognosi riservata. L'uomo ha il 15 per cento del corpo ustionato.

Anche i militari dell'Arma intervenuti sono stati visitati dal personale medico per una lieve intossicazione dovuta all'inalazione dei fumi. I superiori gerarchici dei due Carabinieri, "oltre ad augurare la pronta guarigione al vice brigadiere Francesco Clemenza e all'appuntato scelto qualifica speciale Daniele Mallia, hanno espresso parole lusinghiere per lo spirito di servizio e il generoso altruismo evidenziati".





