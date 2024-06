Al via Rassegna jazz al Centro Velico Sferracavallo

Crosscurrents è il nome del concerto che domani sera, mercoledì 19 Giugno, alle 21:30, inaugura la rassegna jazz del Circolo Velico Sferracavallo (via Plauto, 27). Ad aprire il ciclo di appuntamenti - che caratterizzerà tutti i mercoledì fino al 24 Luglio - sarà il Giuseppe Urso quartet con la cantante Simona Trentacoste.

L'ensemble - con Amedeo Mignano (piano) e Diego Tarantino (contrabbasso) - eseguirà un repertorio costituito da una rilettura di jazz standard in chiave moderna con arrangiamenti inediti ed influenze neo soul, funk, nu jazz. "Crosscurrents" esprime proprio questa peculiarità di unione tra varie tendenze espressive con la tradizione sullo sfondo. Nell'ambito della rassegna, Sabato 13 Luglio, un ospite d'eccezione, il cantautore e polistrumentista Mario Venuti.

Giuseppe Urso - Batterista, pianista e compositore nel corso della sua carriera musicale ha suonato con grandi leggende del jazz come Phil Woods e Cedar Walton, Clark Terry e Dave Liebman, Vince Mendoza, Marcus Miller, Toots Thielemans. Percussionista versatile, collabora, da più di un trentennio, con orchestre sinfoniche, liriche e jazz. La sua permanenza nell'Orchestra Jazz Siciliana della Fondazione The Brass Group, dal 1993 al 2008, è stata la più longeva tra tutti i batteristi nella storia dell'organico. Attualmente collabora, oltre che con il suo trio stabile, con alcune formazioni musicali, affiancando l'attività di freelance a quella di direttore d'orchestra.

Docente ordinario di Batteria e Percussioni Jazz al Conservatorio A. Scarlatti di Palermo - dove ha ricoperto per alcuni anni anche il ruolo di Coordinatore dei Corsi Jazz è tra i direttori e co- fondatore della Palermo Jazz Orchestra che vanta collaborazioni con Joy Garrison, Gianluigi Trovesi, Peter Erskine.

Simona Trentacoste - Artista eclettica, cantautrice, figlia d'arte, cresciuta all'insegna della musica e dello spettacolo, ha collaborato con diverse formazioni prima di accostarsi al jazz. Sin da piccola manifesta una propensione per la musica e la varietà di ascolti dai quali ha attinto fanno di lei una musicista duttile e versatile.



