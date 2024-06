Amato, 'dieta mediterranea è filosofia, contano anche alimenti'

"Quando si parla di dieta mediterranea si parla di una filosofia della dieta mediterranea, perché non sono soltanto gli alimenti che contano e quelli del bacino del Mediterraneo sono molto più salutari rispetto a quelli che provengono da zone più lontane dove ci sono modificazioni di tipo genetico", Lo ha detto in mattinata il presidente dell'ordine dei medici di Palermo ,Toti Amato, ai giornalisti a margine del convegno su "Dieta mediterranea e sistemi alimentari sostenibili nella prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili", organizzato dal dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, nella sede dell'ordine dei medici di Palermo. "Ma la dieta mediterranea - ha aggiunto Amato - si associa ai corretti stili di vita e lo stile di vita è una religione. Ma è fondamentale anche il rapporto tra persone e l'ordine dei medici favorisce la formazione e l'educazione ecco perché siamo qua".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA