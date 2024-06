Sicily by Car ottiene certificazione Iso 9001

Sicily By Car, società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell'autonoleggio di breve termine nel segmento leisure, annuncia di aver appena ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, uno standard di qualità accreditato e riconosciuto a livello mondiale.

A seguito di un processo di audit condotto da Rina, multinazionale di certificazione attiva in più di 70 paesi, Sicily by Car ha brillantemente superato le verifiche raggiungendo il traguardo della certificazione per tutti i suoi 57 uffici di nolo in Italia, un vero e proprio "bollino" di garanzia relativamente alla trasparenza nella gestione dei processi aziendali, al monitoraggio della qualità del servizio erogato, al miglioramento dell'efficienza aziendale, alla verifica delle aspettative e della soddisfazione del cliente.

"A seguito dell'ingresso in Borsa italiana lo scorso agosto 2023, Sicily by Car ha voluto dare un ulteriore segnale di impegno e serietà al mercato e ai suoi interlocutori finanziari, adeguando i propri standard di erogazione del servizio secondo le procedure ISO 9001" dichiara Tommaso Dragotto, presidente della Compagnia. "Assicurare una qualità costante e garantire maggiore trasparenza sono prerequisiti assolutamente fondamentali per avere un sicuro vantaggio competitivo nel settore rent a car e aprire le porte di accesso ai nuovi mercati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA