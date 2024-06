La Finestra SalinaDocFest domenica a Messina

Si svolge a Messina, al Monte di Pietà, domenica 16 giugno 2024 la Finestra SalinaDocFest - Messina, anteprima della diciottesima edizione del SalinaDocFest che si terrà dall'11 al 15 settembre 2024 con la direzione artistica di Giovanna Taviani, da questa edizione affiancata da Antonio Pezzuto. Libertà è il tema che porta il SalinaDocFest alla sua maggiore età: 18 anni di cinema sull'isola di Salina, per una edizione che vede, nell'anteprima messinese, un primo sviluppo del tema della Libertà - Come essere liberi. "Un tema quanto mai urgente oggi, nel nostro Paese e in tutta l' Europa, a cui cercheremo di rispondere - dichiara la Taviani - attraverso un programma intenso di film, incontri con gli autori, spettacoli, a partire da questa importante anteprima messinese con uno degli amici storici del Festival Giuseppe Fiorello, dedicata al disagio adolescenziale e al sogno dei giovani di amarsi senza paura".

La serata a Messina, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, è realizzata grazie al sostegno di Città di Messina e Città Metropolitana di Messina, si tiene a partire dalle ore 18:30. A seguire, alle ore 20:30, la consegna da parte del Sindaco di Messina, Federico Basile, del Premio Speciale Sdf - Città Di Messina al film Stranizza d'amuri, esordio alla regia dell'attore Giuseppe Fiorello e interpretato da Simona Malato, Fabrizia Sacchi, Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro. Il film, che sarà proiettato alle 21:30 alla presenza del regista e attore siciliano, ha recentemente ricevuto il Nastro d'Argento per il Miglior Regista Esordiente e il Globo d'Oro come Miglior Opera Prima. Ambientato nel 1982, Stranizza d'amuri racconta l'incontro casuale di due adolescenti tra cui nasce una grande amicizia che si trasforma in un sentimento e che i due sono costretti a mantenere segreto. Prima della proiezione, alle ore 21:00, si terrà un incontro pubblico tra lo stesso Giuseppe Fiorello e Nichi Vendola sul tema Il sogno di amarsi senza paura. L'incontro, moderato dalla giornalista e scrittrice Lidia Tilotta del TGR Rai Sicilia, vedrà l'intervento del critico cinematografico Nino Genovese.



