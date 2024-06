Per difendere il figlio minorenne coinvolto in una rissa tra coetanei a Catania una donna di 39 anni si è armata di un coltello e ha minacciato di colpire i presenti. E' accaduto in Corso Indipendenza, nei pressi del Palacatania, davanti ad alcuni agenti di Polizia che erano intervenuti per sedare la rissa. La donna è stata bloccata con un taser e poi denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.



