Torna "Shakespeare summer night" a Villa Filippina a Palermo

Saranno tre gli spettacoli che animeranno l'edizione 2024 del "Shakespeare Summer Night", un progetto del teatro Libero di Palermo che si terrà a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18, dal 21 al 23 e dal 27 al 29 giugno, con ingresso dalle 20.

Si comincia con Romeo e Giulietta (21, 22, 23 giugno), una delle tragedie più celebri e amate di William Shakespeare, che racconta la struggente storia d'amore tra due giovani appartenenti a famiglie rivali.

A seguire, Windsor talk show (21, 22, 23 giugno e 27, 28, 29 giugno), una rilettura moderna delle "Allegre comari di Windsor", che trasforma la commedia shakespeariana in un vivace e irriverente talk show, dove i personaggi originali prendono vita in un contesto contemporaneo.

Infine, la rassegna si chiuderà con Riccardo III - Il potere a pezzi (27, 28, 29 giugno), una potente rappresentazione del dramma storico che esplora l'ambizione sfrenata e la discesa nella follia del re Riccardo III, offrendo una riflessione sul potere e la corruzione.

"L'evento si preannuncia come un'occasione imperdibile per gli amanti del teatro e di Shakespeare, unendo la bellezza del parco di Villa Filippina alla magia delle opere shakespeariane, reinterpretate con creatività e passione dagli artisti che saliranno sul palco", afferma il direttore artistico del teatro Libero, Luca Mazzone.



