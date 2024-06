Scatta piano pedonalizzazione al Castello Ursino di Catania

Scatta domenica 16 giugno a Catania il piano di pedonalizzazione della piazza Federico di Svevia e delle zone circostanti il Castello Ursino voluto dalla giunta comunale guidata dal sindaco Enrico Trantino. Come annunciato, l'interdizione ai veicoli prende avvio con la contestuale disponibilità di circa 400 posti auto nelle zone limitrofe (via Zurria, piazza Borsellino, via Plebiscito, piazza Vaccarini e l'area resa disponibile dall'Autorità portuale con 190 posti aggiuntivi). Inoltre, l'Amts garantirà nelle ore serali un bus navetta per collegare il parcheggio R1 di via Plebiscito e la limitrofa piazza Vaccarini (79 stalli) con piazza Federico di Svevia. Per rendere più agevole la fruizione della vasta area pedonale, sono state determinate due zone: una con l'interdizione h 24 alle auto e un'altra con la chiusura al traffico limitatamente alle ore serali e notturne nei giorni feriali, senza limiti orari di pedonalizzazione solo nei giorni festivi e le domeniche. Da domenica 16 giugno avrà inizio il pre esercizio dei controlli video, con l'effettiva irrogazione delle sanzioni trenta giorni dopo: in questa prima fase ci sarà un serrato controllo della Polizia locale che impedirà la violazione delle aree pedonali, se necessario con l'irrogazione di verbali di contravvenzione.

"Ci siamo a lungo confrontati con residenti e operatori commerciali insieme al vicesindaco Paolo La Greca che ringrazio - ha detto Trantino - raccogliendo i loro suggerimenti laddove ci permettessero di migliorare la proposta. Il nostro progetto di trasformare Catania da città turistica a città culturale impone di adeguare la visione del territorio in chiave attrattiva. Solo il favore di un turismo più sensibile alle nostre straordinarie bellezze può generare un miglioramento della nostra economia, spingendoci in una condizione di maggiore competitività. E per far questo dobbiamo imparare dalle esperienze di quelle tante realtà che hanno trasformato le città in luoghi da vivere e gustare senza l'invasione delle automobili". Per l'avvio della storica pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia, domenica sera nella piazza del Castello Ursino, ci sarà un concerto che vedrà il contributo offerto da artisti catanesi: I Lautari, Mario Venuti, Rita Botto, Eleonora Bordonaro, l'orchestra dell'Istituto Angelo Musco diretta da Daniele Zappalà con Gino Astorina



Riproduzione riservata © Copyright ANSA