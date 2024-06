Rubano 236 scatolette tonno e 60 snack da supermercato,arresti

Riempiono il carrello con 236 scatolette di tonno, svuotando lo scaffale di un supermercato di Catania, e con 60 confezioni di snack di wafer ripieni alla nocciola, e poi si danno alla fuga forzando l'apertura di una porta antincendio. Protagonisti della vicenda un 26enne e un 20enne che sono stati arrestati da Carabinieri. Una pattuglia del nucleo Radiomobile che passava in zona, allertata dall'allarme scattato dall'uscita di sicurezza, è intervenuta e ha bloccato i due che stavano caricando sulla loro auto i prodotti alimentario rubati, che avevano un valore complessivo stimato in circa 1.200 euro. I due sono stati condotti negli uffici del Nucleo a San Giuseppe la Rena e poi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.

In sede di udienza, l'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto, sottoponendo i due all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.



