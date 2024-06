Inchiesta antimafia Dda etnea, ordinanza cautelare per 16

Un'operazione antimafia coordinata dalla Dda etnea è in corso a Vittoria, nel Ragusano. Carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Ragusa e Finanzieri del Gico del nucleo di polizia economico finanziaria di Catania hanno eseguito, nei confronti di 16 persone, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa del gip del capoluogo etneo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, tentato omicidio, e illecita concorrenza con minaccia o violenza. Carabinieri del comando provinciale di Ragusa hanno arrestato 12 persone e la Guardia di finanza di Catania ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di altri quattro indagati. Il provvedimento del gip è stato emesso su richiesta del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e il sostituto Gabriele Fragalà della Dda etna e si basa su indagini, dal 2016 al 2023, di militari dell'Arma del nucleo Investigativo di Ragusa e del nucleo di Pef delle Fiamme gialle di Catania.



