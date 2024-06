Nei giardini di palazzo d'Orleans nati 5 fenicotteri rosa

Nei giardini di Palazzo d'Orlèans, sede della Presidenza della Regione Siciliana a Palermo, sono nati cinque pulcini di fenicottero rosa (Phoenicopterus roseus). Ne ha dato notizia il direttore della struttura, Vincenzo Guella.

I fenicotteri sono presenti da diversi anni all'interno dei Giardini e fanno parte di un nucleo composto da una decina di individui appartenenti alla collezione ornitologica Lauricella.

Non è la prima volta che si riproducono, così come altre specie considerate minacciate o in via di estinzione. Tutte le nascite, con il supporto scientifico del professore Mario Lo Valvo, responsabile del Laboratorio di Zoologia applicata dell'Università di Palermo, rientrano tra i programmi e le finalità di conservazione portati avanti dalla direzione del parco.

Il fenicottero rosa, anche se presente in alcune aree umide della Sicilia, allo stato selvatico ha cominciato a riprodursi naturalmente con regolarità sull'Isola dal 2015 ad oggi solamente nella riserva naturale orientata Saline di Priolo, dove è presente una popolazione stimata in alcune centinaia di coppie. È invece possibile osservare questi eleganti uccelli tutto l'anno nella riserva Saline di Trapani e in quella dello Stagnone di Marsala, dice la Regione.



