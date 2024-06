Europee: Bartolo (Pd), 'il mio impegno non si ferma'

"Il secondo seggio non è scattato per una manciata millesimale dei resti. Il Pd sta ri-controllando tutti i dati e capiremo se ci sono margini per tornare in Parlamento a Bruxelles. Comunque vada, non smetterò di fare politica e di lavorare per la democrazia e i diritti di tutti, a cominciare dai più deboli. Non intendo disperdere la competenza e il lavoro svolto in questi anni e il patrimonio di fiducia che quasi 45 mila persone hanno voluto consegnarmi con il proprio voto". Così Pietro Bartolo, candidato Pd nella lista del collegio Isole alle europee, in attesa della verifica sui resti che potrebbe far scattare il secondo seggio per Sicilia e Sardegna e la sua riconferma al Parlamento europeo.

"C'è un'Italia che crede ancora nell'umanità, nella solidarietà e nella giustizia sociale - aggiunge - e che vuole che questi valori siano a fondamento della politica. Un'Italia fatta di persone ma anche di associazioni, realtà culturali, di Terzo settore e soprattutto di giovani che vogliono e devono essere protagonisti della vita politica e sociale del Paese. A loro dobbiamo garantire il diritto ad un'Europa senza barriere ma anche il diritto a restare in Sicilia e Sardegna se lo desiderano, sbloccando l'ascensore sociale che ha permesso alle passate generazioni e a me per primo, di migliorare la mia condizione e di seguire i miei sogni di realizzazione professionale e personale".

"Voglio ringraziare e rassicurare chi mi ha sostenuto in questa campagna elettorale - aggiunge Bartolo -: se anche il riconteggio non dovesse dare ragione al Pd e al collegio delle Isole e dunque non dovessi tornare in Parlamento europeo, io ci sarò e continuerò a battermi per i valori in cui ho sempre creduto e che mi hanno portato a Bruxelles, e per rappresentare, all'interno del partito, quei militanti che chiedono al Pd di aprire le porte e liberarsi dalle logiche correntizie". Bartolo conclude augurando "buon lavoro a Giuseppe Lupo che, ne sono certo, sarà un buon europarlamentare, attento ai valori che mi/ci appartengono".



