A Stromboli il Marosi Festival con artisti di tutto il mondo

Il Marosi Festival, giunto alla sesta edizione, si svolgerà dal 26 al 30 giugno a Stromboli con 33 appuntamenti che diventano emblema della ricerca e della sperimentazione multidisciplinare nelle arti. Il progetto di Giulia Ferrato con Anna Basti vuole recuperare la dimensione artistica vissuta dentro la natura, per la natura e con la natura. La danza, la performing art, le installazioni e la sound art sono le direttrici in cui si sviluppa il festival che negli anni è cresciuto in ambito internazionale e che stabilisce una speciale occasione di turismo culturale, coinvolgendo artisti e compagnie da Italia, Malta, Spagna, Belgio, Slovenia. Una edizione che indaga il tema "Gold Variations" perché la sorgente sono le trenta Variazioni Goldberg per clavicembalo/pianoforte composte da J. S. Bach nel XVII secolo. Non mancheranno i segmenti "Art and Community" e "Around a Process of Making" con la partecipazione di artisti in fase di creazione dell'opera.

"Durante il festival - spiega Giulia Ferrato - le case, i tetti, gli uliveti, il mare e la schiena stessa del cono vulcanico diventano luoghi di ascolto e performance della pratica artistica contemporanea. Dal 2022 ad oggi abbiamo scelto di includere artiste/artisti locali o che hanno deciso di abitare a Stromboli intessendo dialoghi con artisti stranieri per attivare una comunità eterogenea, trasversale e intergenerazionale. L'eredità che si manifesta ogni volta è la creazione di storie, leggende e memorie d'insieme".



