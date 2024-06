C. De Luca, 'grande sconfitta ma riprendiamo percorso'

"Grazie ai 285 mila elettori ed elettrici che hanno votato Libertà. Non ci sono dubbi che sul piano nazionale abbiamo registrato una grande sconfitta causata anche dall'oscuramento mediatico che ci è stato riservato. Nella provincia di Messina abbiamo confermato la nostra primaria posizione pur con le ovvie flessioni di una campagna elettorale fortemente mediatica. In Sicilia abbiamo mantenuto una posizione strategica in parte scalfita dalla potenza dei partiti nazionali". Lo scrive Cateno De Luca leader della lista Libertà su Facebook.

"Io ora staccherò per almeno quindici giorni perché devo guarire definitivamente dai residui della polmonite acuta che ha rallentato la nostra campagna elettorale e mi devo disintossicare dallo stress psico fisico che ho accumulato in questo lungo periodo di campagna elettorale - aggiunge - Come racconto nel mio ultimo libro "Non tutto è successo!" Nella vita si cade spesso ma ci si differenzia dagli altri per come si riprende il percorso".



