Amministrative: a Corleone Walter Rà in vantaggio

A Corleone per la corsa a sindaco sarebbe in vantaggio Walter Rà (Coraggio Corleone), il candidato di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Dc. Secondo dati non ufficiali, su 12 sezioni, sarebbero oltre 3mila le schede scrutinate e Rà avrebbe il 43,8%, a seguire l'uscente Nicolò Nicolosi (Costruire Futuro) con il 31,1%, supportato da parte del centrodestra, e l'ex sindaco Pippo Cipriani (Generazione civica corleonese) con il 25,1%, sostenuto da Pd, M5s, Avs ma anche da esponenti civici di area moderata.



