Paziente danneggia triage di Villa Sofia a Palermo

Un paziente ha danneggiato il triage dell'ospedale di Villa Sofia gettando a terra il computer e la stampante, gli strumenti utilizzati dai sanitari e la barella. Non si conoscono i motivi che hanno portato l'uomo a compiere questi gesti. "Solo per la prontezza degli impiegati non è stato aggredito l'infermiere - dice Giuseppe Bonsignore del sindacato Cimo - Servono interventi seri per evitare queste aggressioni che come successo in passato oltre a creare gravi danni materiali all'ospedale hanno messo a rischio la vita di medici e infermieri". Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno bloccato l'uomo.



