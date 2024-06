Sottraevano fondi a società dopo il crack, 4 indagati

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura interdittiva e di sequestro preventivo emessa dal gip di Termini Imerese, su richiesta della Procura, nei confronti due uomini e due donne, indagati, a vario titolo, per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, autoriciclaggio e riciclaggio.

Le indagini, condotte dai militari del nucleo di polizia economico - finanziaria di Palermo, sono state avviate a seguito del fallimento della Green Energy Sistems srl specializzata nell'installazione di impianti idraulici e di condizionamento, avrebbero consentito di accertare che, dopo il crack, gli amministratori di diritto e di fatto avrebbero sottratto denaro e il complesso aziendale della società in danno dell'erario e dei creditori. Secondo i finanzieri sarebbe stato pianificato un costante prelievo di contante per svuotare le casse e sarebbe stata aperta una seconda società per proseguire l'attività con la stessa compagine, la governance, le stesse sedi legali e operative e identici asset aziendali. Con questo schema sarebbe stato accumulato un passivo fallimentare allo stato quantificato in oltre 230.000 euro. Per i quattro indagati il gip ha disposto il divieto di esercitare attività d'impresa per un anno, il sequestro preventivo di denaro per 404.000 euro e del complesso aziendale della neo-costituita società la Gren Hi Techi srls con sede legale a Bagheria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA