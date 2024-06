Etna comics, stand Polizia con Lamborghini e unità cinofile

C'è anche uno spazio della Polizia tra gli stand espositivi di Etna comics, il Festival internazionale per gli appassionati dei fumetti che ha preso avvio a Le Ciminiere di Catania. La presenza degli agenti della Questura, della redazione di Poliziamoderna, il mensile ufficiale della Polizia, della Stradale con la Lamborghini Urus, insieme agli specialisti della Scientifica, è una novità della kermesse. I visitatori verranno coinvolti dagli agenti della Scientifica nell'analisi di una scena del crimine. Infatti, grazie allo speciale veicolo attrezzato Fullback, giovani e adulti si troveranno a vestire i panni dell'investigatore, apprendendo quali indagini scientifiche vengono praticate per risolvere un caso. Etna comics è anche l'occasione per promuovere le avventure del Commissario Mascherpa, fumetto della Polizia nato nel 2018 e curato da Poliziamoderna con la sceneggiatura di Luca Scornaienchi, creato dalla matita del disegnatore Daniele Bigliardo. Gli agenti mostreranno a curiosi e appassionati tutta la serie completa: da "La rosa d'argento" a "Mare nero", da "Banditi" a "Onorata sanità", fino a "Il ritorno dello scorpione" e l'ultimo, in ordine di pubblicazione "Fuoco di Natale". Nel fumetto, ambientato a Diamante, cittadina calabrese, il commissario Giovanni Mascherpa, personaggio di fantasia, fa il poliziotto per seguire le orme dello zio Gaetano, ucciso durante un conflitto a fuoco con "uomini d'onore" durante una guerra di 'ndrangheta. In ogni fumetto c'è una attenzione particolare al mondo dei giovani poiché alla storia principale ne viene sempre abbinata una ulteriore, di sottofondo, che riguarda reati come l'adescamento online o il cyberbullismo. L'opera, una graphic novel, già pubblicata a puntate sulla rivista Polizamoderna, è anche in vendita e il ricavato sarà devoluto al piano Marco Valerio per il sostegno delle cure per le malattie pediatriche croniche e degenerative dei figli degli appartenenti alla Polizia.

Nel corner riservato alla Polizia Stradale è possibile ammirare la Lamborghini Urus. L'auto è allestita con un equipaggiamento costituito da elementi indispensabili per i servizi di pubblica sicurezza, compreso un cassetto blindato porta arma, un pannello per messaggi grafici, uno speciale vano nel bagagliaio per lo stivaggio delle attrezzature di ordinanza, un defibrillatore per interventi di pronto soccorso e un frigorifero portatile per il trasporto organi in collaborazione con il Centro nazionale trapianti. Sono presenti anche agenti delle unità cinofile della Questura in grado sempre di coinvolgere i presenti attraverso alcune dimostrazioni in grado di evidenziare le straordinarie capacità dei cani poliziotto e l'intesa che hanno con il loro conduttore.



