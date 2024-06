La voce del mare, studenti inaugurano opera d'arte a Ficarra

Il mare, e in particolare il Mediterraneo, ha rappresentato per millenni un crocevia di culture e civiltà. La vita dell'uomo sul mare è come un'onda: può dolcemente spiaggiare o infrangersi violentemente contro gli scogli, rappresentando metaforicamente le innumerevoli esperienze della nostra esistenza. Da questa riflessione prende spunto l'opera artistica contemporanea La voce del mare che è stata inaugurata a Ficarra (Messina): un'installazione che si innesta su un'altra opera realizzata nel 2015 dall'artista Peppe Lana, durante il progetto di residenze site specific Contemporary Divan. Questo progetto artistico, curato dalle classi del liceo artistico di Capo d'Orlando, rappresenta un esempio di come l'arte possa rompere gli steccati e diventare un'occasione di riflessione collettiva.

La partecipazione degli studenti alle prime esperienze artistiche è stata fondamentale: hanno realizzato 52 maschere in argilla, manufatti che diventano simboli di identità e flussi migratori. Queste opere intrecciano simboli africani con quelli siciliani, creando una contaminazione culturale che riflette la società moderna, liquida e in continuo movimento.

Al progetto, supervisionato da Mauro Cappotto e che ha coinvolto le classi del liceo Lucio Piccolo orlandino indirizzo artistico, accompagnati dai docenti e sotto la guida della dirigente Maria Larissa Bollaci, hanno collaborato anche le scuole medie di Ficarra, seguite dalla professoressa Graziella Casella e dal dirigente Giacomo Arena. La visione corale del progetto è intrisa di valori sociali e culturali che spaziano dalla Mezzaluna Fertile ai ritmi tribali, passando per l'intelligenza vivace federiciana e le teste di moro.



