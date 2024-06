Borgomeo, 'errore tagliare fuori aeroporti da Pnrr'

"Tagliare fuori gli aeroporti dal Pnrr è stata una decisione sbagliata. C'è stata una linea dettata da Bruxelles e condivisa da tutti i Paesi membri secondo cui il trasporto aereo non doveva essere supportato e quindi non poteva ricevere risorse del Pnrr. Purtroppo, qualcuno immagina, erroneamente, che il trasporto aereo si possa limitare, ma i dati ci restituiscono una realtà diversa: aumentano i passeggeri e cresce la voglia di volare. Sarebbe stato quindi molto più saggio sostenere gli investimenti che gli aeroporti stanno facendo per ridurre le emissioni e ciò avrebbe accelerato la transizione green. Questa è la scelta che rivendichiamo, che pensiamo sia un valore aggiunto per il Paese". Lo ha detto Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti, a margine dell'evento di presentazione delle nuove aree nell'aeroporto di Palermo. Per Borgomeo "l'addizionale comunale sugli aeroporti è un tipico esempio di una misura che nasce con un obiettivo e diventa nel tempo altro. In tutti gli aeroporti si pagano 6,5 euro, in alcuni meno per interventi legislativi estemporanei, soprattutto da parte delle regioni, ma sono pochi: Trieste e forse tra poco anche la Calabria". "Soldi che non vanno ai comuni. Una piccola parte va al Fondo per il Trasporto Aereo e grandi somme all'Inps. Ai comuni, invece, soltanto pochi centesimi. Assaeroporti ha proposto che questa tassa venga ridotta a 2,5 euro su tutti gli aeroporti, a partire dai più piccoli, in modo graduale. E' indispensabile farlo - ha aggiunto Borgomeo, che ha detto anche che l'aeroporto di Palermo è il più bello d'Italia - perché importi differenti delle addizionali comunali alterano la competizione tra aeroporti".



