Università Palermo interrompe Erasmus con Israele

Il Senato accademico dell'Università di Palermo ha deciso di sospendere gli accordi Erasmus con le università israeliane per "il venir meno delle essenziali garanzie di sicurezza a cui gli eventuali soggetti coinvolti nei partenariati di cooperazione sarebbero esposti in questo particolare e delicato momento di crisi internazionale".

Gli accordi Erasmus in questione riguardano anche le università in Algeria, Georgia, Giordania, Libano, Ucraina, Sud Africa e Tunisia. Inoltre il senato accademico ha deciso di varare procedure trasparenti sui rapporti di ricerca "per l'elaborazione di un regolamento ad hoc sul dual use, che si dovrebbe concludere entro la pausa estiva".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA