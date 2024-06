Oltre cento studenti a Castelbuono per la Festa delle rose

Si è conclusa alla Tenuta Fiasconaro di Contrada Piano Monaci, a Castelbuono (Palermo), la tradizionale Festa delle Rose, "un cammino di innamoramento verso la campagna", come ama definirla Nicola Fiasconaro, ideatore e regista dell'evento che celebra la cultura, la biodiversità e l'artigianalità che rendono unico il territorio madonita. Un appuntamento che ha coinvolto più di 100 alunni delle Scuole Elementari e dell'Istituto Agrario I.I.S. Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono e gli studenti dell'Istituto Artistico IISS Jacopo Del Duca-Diego Bianca Amato" di Cefalù, che hanno partecipato a Laboratori Sensoriali e di Educazione Alimentare, ma anche a momenti di gioco e intrattenimento. Una grande sorpresa la presenza dello zio Mariano che all'età di 107 anni ha tagliato il nastro del giardino a lui dedicato, dove qualche anno fa aveva piantato dei cipressi.

"La festa delle rose è un vero percorso di riscoperta e di innamoramento verso la campagna, ma soprattutto, un momento di valorizzazione delle nostre radici profonde e della tradizione di agricoltura e artigianalità che rappresenta la vera eredità per le nuove generazioni", spiega il Maestro Nicola Fiasconaro.

E aggiunge: "Colgo l'occasione per ringraziare il Vincenzo Barreca, Agronomo e tecnico della Tenuta, Rosario Di Lorenzo, ordinario di Viticoltura dell'Università di Palermo, eletto Presidente dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino per il periodo 2023-2026 e Rosario Schicchi, botanico italiano, per la preziosa collaborazione nel selezionare le varietà botaniche oggi protagoniste della nostra festa".

Oltre cento alunni hanno partecipato con entusiasmo ai laboratori didattici, dedicati all'antica arte dell'innesto e del riconoscimento ed identificazione delle piante (tassonomia) dalla rosa per finire alle erbe aromatiche, in collaborazione con il progetto "Aromatiche Madonie". La Festa delle Rose ha offerto anche la suggestiva cornice per far rivivere i riti della trebbiatura del grano e della macina del frumento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA