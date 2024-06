In auto ha una Smith e Wesson 357 Magnum rubata, arrestato

Al culmine di un inseguimento in auto a Catania militari della Guardia di finanza hanno arrestato un uomo di 35 anni che trasportava una pistola a tamburo Smith & Wesson' calibro 357 Magnum con quattro proiettili. L'arma è risultata rubata insieme ad altre 12 nel 2021 in una villa nei paesi etnei. L'uomo era alla guida di un'auto che non si è fermata a un controllo e ha ingaggiato con le Fiamme gialle un inseguimento per le vie della città, durante il quale ha speronato diversi veicoli parcheggiati. Il tentativo di fuga si è concluso nei pressi del quartiere di Nesima Superiore, dove ha perso il controllo della vettura ed è finito contro un muro. Il guidatore ha tentato una fuga a piedi, ma è stato bloccato.

L'uomo, risultato avere numerosi precedenti penali per rapina, furto, favoreggiamento, spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione del magistrato di turno è stato condotto in carcere per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Da una analisi del telefono cellulare dell'arrestato inoltre militari della Guardia di finanza sono riusciti a individuare un 24enne, ritenuto corresponsabile della ricettazione, reato per cui è stato denunciato in stato di libertà.



