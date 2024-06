E' palermitano e ha 17 anni campione italiano di Calisthenics

Ha saputo farsi strada da solo senza l'aiuto di nessun istruttore, Daniele Di Marco, 17 anni, palermitano, ha appena conquistato il titolo di campione nazionale di calisthenics freestyle maschile. Solo 3 anni fa si era avvicinato alla disciplina, basata sulla ginnastica a corpo libero, poi diventata una grande passione. Daniele ha dimostrato il suo talento nel calisthenics, una disciplina che richiede forza, flessibilità e controllo del corpo. Nonostante la sua giovane età, è riuscito a primeggiare a livello nazionale, vincendo numerose gare e confrontandosi con ragazzi anche più grandi di lui. La sua storia inizia in maniera piuttosto singolare: Daniele praticava calcio ma con l'arrivo della pandemia, come tutti, è rimasto chiuso a casa. Non potendo fare sport all'aria aperta ha scoperto il mondo del calisthenics attraverso internet e ha deciso di dedicarsi anima e corpo a questa disciplina.

Alla fiera del fitness di Rimini il giovane atleta palermitano si è aggiudicato il titolo di campione italiano. Ha sostenuto prove di resistenza fisica alle parallele, agli anelli e alla barra per le trazioni. Tutte "skills" apprese attraverso internet e allenandosi insieme agli amici al parco.

Il calisthenics è una forma di allenamento fisico che si concentra sull'uso del peso corporeo per sviluppare forza, resistenza, flessibilità e agilità. Questo tipo di allenamento si basa su esercizi che coinvolgono movimenti naturali come piegamenti, trazioni, squat, affondi e molte altre varianti. Una delle caratteristiche distintive del calisthenics è che può essere praticato ovunque, senza la necessità di attrezzature costose o di un ambiente specifico. Inoltre, offre una vasta gamma di varianti che consentono a persone di diversi livelli di abilità di partecipare e progredire gradualmente.



