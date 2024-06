Droga e soldi negli slip,pusher tradito da incidente stradale

Un 21enne di Vittoria è stato denunciato da Carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Palagonia per spaccio di droga dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale sulla Statale 417, in territorio di Mineo.

Militari dell'Arma, intervenuti per i rilievi del caso, hanno trovato il giovane soccorso da personale del 118, che lo aveva spogliato per visitarlo, e hanno così scoperto che il 21enne negli slip aveva nascoste due buste di plastica: in una c'erano 116 grammi di hashish, nell'altra 9.700 euro in contati. La droga e i soldi sono stati sequestrati e il giovane è stato denunciato in stato di libertà.



