Aperto a Palermo il Davis Trophy Tour a Palermo

Aperto ufficialmente oggi il Davis Trophy Tour in Sicilia al teatro Massimo di Palermo. Il Davis Trophy Tour a Palermo durerà fino a venerdì e toccherà i tre principali circoli palermitani (mercoledì 5 giugno il Ct Palermo che ha ospitato cinque gare di Coppa Davis ultima delle quali Italia - Usa nel 1995, giovedì 6 giugno il Country Time Club e venerdì 7 giugno il TC2 dove andrà in scena la giornata degli sport di racchetta).

Sarà presente giovedì al Country Time Club il presidente Angelo Binaghi.

Oggi al teatro Massimo a fare gli onori di casa il sovrintendente Marco Betta e il direttore esecutivo Ettore Artioli che hanno accolto il presidente Fitp Sicilia Giorgio Giordano, il presidente regionale Coni Sergio D'Antoni, l'assessore comunale allo sport, turismo e alle politiche giovanili Alessandro Anello e in rappresentanza dei 3 circoli palermitani, tappe del Davis Trophy Tour, Oliviero Palma (Country) Giorgio Lo Cascio (Ct Palermo) e Roberto Rizzo TC2.

"Una giornata ricca di emozioni per tutti noi - racconta Giorgio Giordano - non capita infatti tutti i giorni di poter ammirare dal vivo un trofeo così importante e ricco di storia.

Stiamo vivendo un momento magico a livello tennistico. Sinner è la punta di diamante ma intorno a lui ci sono tantissimi giocatori fortissimi. La Federazione Italiana Tennis e Padel sta crescendo in maniera a dir poco esagerata. Questo meraviglioso Davis Trophy Tour non poteva non iniziare da questa città che ha ospitato ben 5 gare di Coppa Davis e quale migliore location come l'incantevole Teatro Massimo".

"Grande soddisfazione avere qui la Coppa Davis - spiega l'assessore comunale allo Sport Alessandro Anello -.Saranno 4 giorni densi di eventi interessanti che si andranno a sviluppare nei principali circoli della nostra città per celebrare l'indimenticabile vittoria di Malaga". Per il sovrintendente Marco Betta "musica e sport sono sorelle così come arte e teatro perché tutte condividono gli obiettivi che riguardano il progresso civile e sociale. Sport, arte e musica ci insegnano a stare insieme".



