A Polizzi Generosa in scena Romeo e Giulietta di Shakespeare

Romeo e Giulietta, una delle più amate storie d'amore, approda a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, grazie al progetto Borghi 2024 (inserito nel bando 'Borghi' vinto dal comune di Polizzi Generosa) del teatro Libero di Palermo.

L'opera di William Shakespeare, diretta da Salvo Dolce, vede sul palco attori professionisti e cittadini di Polizzi, che hanno partecipato a un laboratorio sulla scrittura shakespeariana.

La rappresentazione si terrà il 9 giugno alle 18 presso l'auditorium comunale Parco della Musica di Polizzi Generosa. Il cast comprende Giada Costa, Giuseppe Vigneri, Matteo Anselmi e Luigi Maria Rausa.

Romeo e Giulietta riesce a parlare al nostro presente, offrendo sempre nuovi spunti di riflessione. L'opera affronta temi universali, come la ricerca di libertà e felicità da parte dei giovani, spesso in contrasto con un potere adulto inconsapevolmente crudele.

Le parole di Shakespeare, eterne e potenti, si prestano a un gioco teatrale che coinvolge generazioni diverse della comunità polizzana, e apre a un dialogo aperto e intergenerazionale su tematiche sempre attuali.

"Il gruppo dei partecipanti al laboratorio, eterogeneo e variegato, si prepara a un'esperienza unica di performance partecipata che offrirà loro l'opportunità di condividere la scena con attori professionisti", dice il direttore artistico del Libero, Luca Mazzone.



