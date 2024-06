Guardia Costiera soccorre due imbarcazioni a Palermo

I militari della guardia costiera di Palermo hanno soccorso diportisti a bordo di due imbarcazioni. Nel primo natante c'erano a bordo quattro adulti e tre bambini rimasti in balia delle onde per un guasto nella zona di Punta Priola all'Addaura. La motovedetta ha raggiunto gli occupanti e dopo aver trasbordato donne e bambini ha trainato l'imbarcazione al porticciolo dell'Arenella. Altro soccorso ad un altro gommone rimasto con il motore in avaria a Capo Gallo.

Anche in questo caso i militari hanno portato in salvo i diportisti nel porticciolo di Mondello.

Con l'inizio della stagione balneare la capitaneria di porto raccomanda a tutti i diportisti di controllare attentamente lo stato di efficienza del mezzo nautico, di imbarcare la giusta quantità di carburante per l'uscita programmata, nonché verificare la completa disponibilità a bordo delle dotazioni e attrezzature previste dalla vigente regolamentazione in materia di navigazione da diporto.



