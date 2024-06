Coldiretti, 'Regione accoglie nostre richieste'

Fieno subito agli allevatori attraverso dei voucher, regolamento per contrastare la fauna selvatica, consulte di agricoltori da affiancare ai commissari dei consorzi di bonifica e istituzione di un tavolo politico. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, sceso tra gli imprenditori agricoli rimasti sette giorni e sette notti davanti a Palazzo d'Orleans per il presidio avviato dopo la grande manifestazione del 28 maggio scorso, ha sottoscritto tutti i punti proposti da Coldiretti Sicilia dopo giorni di incontri e trattative. Lo dice la Coldiretti.

Gli allevatori avranno quindi il fieno grazie ad un voucher.

Potranno acquistarlo dai rivenditori ufficiali indicati nell'elenco fornito dalla Regione, come richiesto dal presidente e il direttore Coldiretti, Francesco Ferreri e Prisco Lucio Sorbo presenti all'incontro. L'altra grande vittoria di Coldiretti riguarda il tavolo politico, fondamentale perché così tutti gli assessorati che lavorano nei vari comparti dell'agricoltura e dell'agroalimentare possano trovare soluzioni e fondi per affrontare le situazioni prima che diventino emergenziali.

Altro tema cruciale per Coldiretti riguardava i Consorzi di Bonifica: ad ogni commissario sarà affiancata una consulta di agricoltori che possono dare il loro contributo a un'apposita "cabina di regia".

"Ma il futuro dell'agricoltura si basa anche sulla gestione della fauna selvatica - sottolinea il Presidente Francesco Ferreri - E qui il nostro contributo alla soluzione è stato determinante perchè le norme per fronteggiare anche questa emergenza ci sono e garantiranno l'immediata emanazione del regolamento regionale. Diamo atto al governatore - conclude Ferreri - di aver compreso pienamente le esigenze degli agricoltori".



