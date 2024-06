Associazione dialisi Sicilia, nuovo Consiglio direttivo

Duecentocinquanta medici, 800 infermieri, 500 tra operatori socio-sanitari e operatori socio-assistenziali, 81 strutture in tutta la Sicilia, con una presenza capillare nei territori dove spesso i centri di dialisi diventano veri e propri presidi ambulatoriali per i cittadini.

Quasi 3 mila pazienti in cura. Sono i numeri principali della dialisi convenzionata nell'Isola, la maggior parte delle strutture private rappresentate dall'Associazione Dialisi Sicilia che ha rinnovato i vertici nel corso di una riunione a Palermo. Presidente del Consiglio direttivo dell'AdS è Giuseppe Verde, vice presidente Livio Marrocco, fanno parte dell'organismo anche Gianni Iatrino, Mario Iannone e Michele Augusta.



