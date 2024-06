Ammaraggio aereo a Mazara del Vallo, ma è solo simulazione

Sette persone salvate e un disperso. È stato questo lo scenario della simulazione di ammaraggio d'emergenza di un velivolo che si è svolta stamattina a Mazara del Vallo. Nella simulazione era previsto che l'aereo finisse a mare al largo delle coste mazaresi e che avrebbe preso fuoco. Nell'esercitazione sono intervenuti uomini della Guardia Costiera, l'Aeronautica Militare, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Militare Volontario. L'esercitazione ha avuto inizio quando la torre di controllo di Trapani-Birgi ha informato la sala operativa della Guardia Costiera di Mazara del Vallo di un'emergenza a bordo di un aeromobile partito da Pantelleria e diretto a Trapani, attivando in tal modo l'organizzazione SAR, pronta ad intervenire in caso di ammaraggio per soccorrere gli occupanti del velivolo.



