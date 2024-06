Emergenza incendi, consegnati attestati a 250 volontari Aib

Si è svolta ieri a Ficarra (Messina) la cerimonia di consegna degli attestati a 250 nuovi volontari Aib (Anti Incendio Boschivo), di fatto già operativi, evento promosso dalla Protezione Civile regionale siciliana sotto l'egida della Quater, ente di formazione che ha curato la preparazione dei nuovi volontari Il sindaco di Ficarra Basilio Ridolfo ha dato il benvenuto ai partecipanti, insieme all'amministratrice della Quater, Maristella Ridolfo, che ha dedicato un pensiero commosso ai tre giovani finanzieri del soccorso alpino recentemente scomparsi. La manifestazione è proseguita con un dibattito al quale hanno partecipato, tra gli altri, Salvatore Cocina, direttore Generale della Protezione Civile, Filippo Cappotto, vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Felice Iracà, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, Giovanni Giaioppo, commissario superiore del corpo Forestale della Regione Siciliana, Carlo Cassaniti, Disaster manager, ed Enzo Piccione, Biologo naturalista. Presenti anche la senatrice Dafne Musolino e l'onorevole Bernadette Grasso, mentre il presidente della Regione Renato Schifani e l'assessore al Turismo Elvira Amata hanno inviato un messaggio di saluto ai partecipanti.

Gli esperti hanno affrontato vari temi, dalla prevenzione degli incendi alla protezione della biodiversità, sottolineando l'importanza di una formazione continua e aggiornata per i volontari. Hanno inoltre evidenziato come la sostenibilità ambientale sia un elemento fondamentale per la protezione civile, poiché prevenire i disastri significa anche preservare l'ecosistema. Maristella Ridolfo nel suo intervento introduttivo, ha sottolineato l'importanza della formazione per garantire un servizio sicuro, efficiente e professionale, ribadendo l'impegno della Protezione Civile per affrontare le emergenze della stagione estiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA