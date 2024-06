Cadavere trovato in strada a Messina, indagini

Si chiama Michele Lanfranchi, 19 anni, con precedenti per spaccio di droga, il giovane il cui cadavere è stato trovato la scorsa notte in una strada del rione Giostra a Messina. La vittima presentava una ferita d'arma da fuoco al collo; l'arma è stata trovata accanto al corpo.

Quest'ultima circostanza non fa escludere altre ipotesi oltre a quella dell'omicidio che era stata indicata dagli stessi investigatori della squadra mobile. Il giovane, secondo la polizia, potrebbe infatti essersi suicidato o essere rimasto vittima di un colpo partito per sbaglio. Decisiva sarà la perizia dattiloscopica e balistica sull'arma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA