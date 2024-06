Agenti della Polizia dii Siracusa e Commissariato di Priolo Gargallo hanno arrestato un uomo di 50 anni per spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione in una casa su un terreno in uso all'indagato, i poliziotti hanno trovato e sequestrare 40 piante di marijuana, per un totale di nove chilogrammi, e altri 246 grammi della stessa droga conservati in due barattoli. Il 50enne è stato posto agli arresti domiciliari



