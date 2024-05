Tra i nuovi cavalieri del lavoro anche l'ennese Giovanni Arena

C'è anche un imprenditore siciliano tra i 25 nuovi cavalieri del lavoro nominati oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta dell'ennese Giovanni Arena, 46 anni, che opera nel settore del Commercio e della Grande distribuzione.

Il neo cavaliere del lavoro è amministratore delegato del Gruppo Arena, azienda di famiglia attiva nella distribuzione organizzata in Sicilia ed in provincia di Reggio Calabria che occupa circa 3.300 dipendenti. Ha dato un forte impulso al processo di ampliamento dei punti vendita su tutto il territorio siciliano attraverso ad una strategia centrata su nuove aperture e acquisizioni. Oggi il Gruppo Arena conta una rete di 190 punti vendita ad insegna Decò e SuperConveniente che ne fanno un operatore leader in Sicilia. Nel 2022 ha istituito la Fondazione Gruppo Arena, con iniziative nella solidarietà alimentare e nel campo culturale, sociale ed educativo.



