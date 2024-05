"Il governo italiano andrà avanti unito, compatto e coerente fino al 2027. Io sono contento perché sento voglia di Lega, sento una buona aria per la Lega e penso che aumenteremo rispetto alle elezioni politiche in Sicilia e in tutta Italia, però per gli equilibri comunali regionali e nazionali non cambia nulla". Così il vicepremier Matteo Salvini ai giornalisti a Catania a margine di una manifestazione elettorale.



