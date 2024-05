Polizia scopre una casa a 'luci rosse' nel centro di Catania

Agenti della squadra Volanti della Questura di Catania hanno scoperto una casa a luci rosse allestita in un'abitazione del centro storico della città. Sono stati alcuni residenti della zona a segnalare la presenza di un'attività sospetta all'interno dell'abitazione, considerato il continuo viavai di persone che, a tutte le ore, accedevano all'edificio. Raccolta la segnalazione, i poliziotti hanno effettuato un controllo che ha permesso di individuare all'interno della casa una donna che ha ammesso di prostituirsi per potersi mantenere. Oltre all'attività di meretricio, nell'appartamento si faceva uso di sostanze stupefacenti.

Infatti, i controlli dei poliziotti hanno consentito di rinvenire sul comodino della camera da letto alcuni involucri di plastica con una modesta quantità di crack. Una volta identificata, la donna, una 25enne colombiana, poiché è risultata presente nel territorio nazionale in modo irregolare è stata accompagnata all'Ufficio Immigrazione della Questura per avviare l'iter per la sua espulsione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA