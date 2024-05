Nella villa del Gattopardo un lounge bar di tendenza

La villa descritta da Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel suo capolavoro "Il Gattopardo" diventa lo scenario unico di un luogo di relax e di cocktail al tramonto a Palermo. Villa del Gattopardo Lounge Bar dal 5 giugno prossimo segna, infatti, la sua apertura al pubblico, pronta ad accogliere nel suo lussureggiante giardino chi desidera godere, in un ambiente raffinato ed elegante, di una proposta aperitivo di altissimo livello. Non solo drink realizzati da sapienti bartender ma un menù a la carte con proposte gourmet anche per i palati più esigenti ed un servizio garantito da Eventi Cocktail Lab, leader nel settore cocktail catering.

Villa del Gattopardo Lounge Bar si appresta ad essere, tra le location di tendenza, unica nel suo genere, dove le atmosfere leggendarie dei Principi di Lampedusa si fondono con l'ospitalità moderna, garantendo un'eccellenza unica nel suo genere. Aperto dal martedì alla domenica dalle 18.30 a mezzanotte, Villa del Gattopardo Lounge Bar organizza anche eventi privati di intrattenimento con musica dal vivo e dj set.

L'appuntamento con l'inaugurazione è per mercoledì 5 giugno a partire dalle 19.00. Per la serata d'apertura è prevista alle 20.30, la grande attrazione della Villa, la Fontana Danzante, che campeggia al centro del giardino con i suoi giochi d'acqua arricchiti da musica ed effetti luminosi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA