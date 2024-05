Litiga col padre e gli stacca falange di un dito con un morso

Un 24enne litiga col padre e con un morso gli stacca la falange dell'anulare sinistro, ma il genitore, 60 anni, lo protegge dalle indagini avviate dai Carabinieri della Tenenza di Mascalucia dicendo di essere rimasto vittima di una rapina da parte di due sconosciuti. Gli accertamenti avviati dai militari dell'Arma, dopo il ricovero della vittima, che aveva anche il volto tumefatto, in un ospedale di Catania dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, hanno fatto emergere la reale dinamica dell'accaduto. Pur di difendere il figlio, il 60enne aveva inscenato una rapina, sporcandosi i vestiti di terra e poi chiamando il 118 che il 112. Il genitore è stato denunciato per simulazione di reato, mentre il figlio è indagato per lesioni personali gravi.



