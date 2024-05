Convegno sulla prevenzione degli incendi a Ficarra

La prevenzione degli incendi e la gestione dell'emergenza saranno al centro dell'evento organizzato per domani, sabato 1 giugno, a Ficarra (Messina) dalla Protezione Civile Regionale in collaborazione con Quater srl, l'ente che ha curato la formazione dei nuovi volontari. Una manifestazione che si svolgerà nell'ambito della grande festa della Protezione Civile. Il tema dell'incontro, "Prevenzione incendi e gestione dell'emergenza: sostenibilità ambientale e salvaguardia della biodiversità", sarà affrontato durante un convegno che si terrà nel pomeriggio, subito dopo la cerimonia di consegna degli attestati di formazione Aib (Anti Incendio Boschivo) ai nuovi volontari della Protezione Civile: oltre 250, provenienti da tutta l'isola, che riceveranno il loro accredito ufficiale che li renderà operativi sul campo. A fare gli onori di casa sarà il Sindaco di Ficarra, Basilio Ridolfo, insieme a Maristella Ridolfo, amministratore di Quater srl.

L'evento vedrà la partecipazione di numerosi esponenti del governo regionale, tra cui l'assessore regionale Elvira Amata e la parlamentare regionale Bernadette Grasso, Tommaso Calderone, Presidente della commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e la senatrice Dafne Musolino. Tra i relatori il direttore generale della Protezione Civile Salvatore Cocina, il vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Filippo Cappotto, e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina Felice Iracà.

Al convegno interverranno anche Giovanni Cacioppo, commissario del corpo Forestale della Regione Siciliana, Carlo Cassaniti, Disaster Manager, ed Enzo Piccione, Biologo naturalista, oltre ai vertici provinciali della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.



