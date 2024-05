Conte, separazione carriere non migliora servizio giustizia

"La separazione delle carriere non aggiunge nulla e non è di nessuna utilità per migliorare il servizio giustizia. E lo dimostra anche un dato: che già oggi il passaggio da una carriera all'altra, da un profilo funzionale a un altro avviene radiosamente, e può avvenire una sola volta.

Quindi, non è quello il tema". Così Giuseppe Conte leader del M5s a Palermo a margine della campagna elettorale per sostenere i candidati pentastellati alle elezioni europee.

"Se vogliono migliorare il sistema giustizia - ha proseguito - devono, coscienziosamente, investire in modo serio, come abbiamo già iniziato a fare noi, per quanto riguarda il numero dei magistrati, personale ausiliario, le dotazioni informatiche e tutti i servizi annessi e connessi. Questo è l'obiettivo primario. La separazione delle carriere, non serve a nulla, per esempio quando dicono per contrastare la deriva correntista.

Cosa c'entra?".



