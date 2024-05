Conte, ci stanno trascinando sull'orlo della guerra mondiale

"Mi chiedo come sia possibile che passo dopo passo ci hanno trascinato sull'orlo di una guerra mondiale. Io sono preoccupatissimo perché non mi rassegnerò mai ad un'Italia e ad un'Europa trascinata in guerra. Dico no ad un conflitto armato dagli esiti imprevedibili". Così Giuseppe Conte, leader del M5S, nel corso dell'evento "L'Italia che conta", a Palermo, a Villa Filippina, dove davanti a circa duemila persone l'ex premier ha annunciato le mosse che il Movimento 5 Stelle porterà avanti alle elezioni europee.



