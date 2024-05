Conte, a Castelvetrano, città sia famosa non per Messina Denaro

"Voi dovete diventare una città famosa per le cose belle. Noi dobbiamo parlare più di Giovanni Gentile il filosofo, originario di Castelvetrano che di Matteo Messina Denaro". Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del M5S a Castelvetrano per sostenere la candidatura del sindaco uscente Enzo Alfano. Il leader pentastellato è intervenuto sul palchetto allestito nel quartiere Belvedere, zona periferica della città. "Qui siamo in una zona dove prima non c'era nemmeno l'illuminazione pubblica; ora, invece, c'è il comando della polizia municipale e il distaccamento dei vigili del fuoco, quindi dobbiamo continuare su questa strada", ha agginto Conte.

Conte ha ribadito che "in questo momento sta aumentando il lavoro povero, aumentano i contratti a tempo indeterminato ma sono part-time. Così facendo cosa porti a casa? Salari diminuiti del 16%". Poi l'attacco a Giorgia Meloni: "La sanità è un disastro, da nord a sud. Lei sta dicendo che sta mettendo i soldi per questo settore. Ogni governo ha messo soldi in più perché la spesa sanitaria cresce ogni anno. I 3 miliardi che ha messo la Meloni non coprono l'aumento dei costi di gestione, dell'inflazione. Di fatto ha messo meno in proporzione al pil.

Il risultato è quello che nel 2023 sono aumentate il numero di ore di attesa nelle aree d'emergenza". Conte ha poi raggiunto il porto di Marinella di Selinunte per incontrare i pescatori della borgata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA