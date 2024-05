A Siracusa Muscato porta in scena il Miles gloriosus

"Ci stiamo divertendo da pazzi e vogliamo anche far divertire. Ma vogliamo offrire anche una riflessione. E il finale vi farà commuovere". Il regista Leo Muscato presenta la commedia Miles gloriosus di Plauto, terza produzione quest'anno della Fondazione Inda che debutta il 13 e rimarrà in scena fino al 29 giugno. Una commedia, nella traduzione di Caterina Mordeglia, che viene messa in scena per la prima volta al Teatro Greco di Siracusa.

Muscato ha scelto come protagonista Paola Minaccioni, popolare volto del cinema, della tv e del teatro e si è circondato di un cast tutto femminile. "Siamo in una commedia degli equivoci e degli inganni - racconta il regista Leo Muscato - e qui le guerre paiono un'ipotesi fantastica e i militari sembrano boyscout che giocano alla guerra. È una storia ambientata in un mondo militare, e nell'aria aleggia una guerra che però non si vede mai. Per questo ci siamo reinventati un mondo contemporaneo in cui è possibile rendere credibile qualsiasi cosa".

Miles gloriosus è uno spettacolo ambientato in un accampamento militare indisciplinato oltremisura, colorato e decisamente chiassoso. A comandare questo accampamento "sui generis", Pirgopolinice, il soldato fanfarone che da Plauto in poi ha ispirato nel corso della storia decine di altri personaggi.

"Sono onorata di essere qui - sono state le parole di Paola Minaccioni -, credo sia un sogno per tutti gli attori essere consacrati in questo luogo e farlo con la regia di Leo Muscato è veramente un regalo. Mi ritrovo a interpretare questo potere autocratico maschile e quindi a poter prendere in giro anche tutte le forme di potere che in questo momento stanno avendo purtroppo la meglio" Miles gloriosus si alternerà fino al 29 giugno con Fedra (Ippolito portatore di corona) di Euripide, lo spettacolo diretto da Paul Curran nella traduzione di Nicola Crocetti.





