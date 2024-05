"Lo dico con la consapevolezza della responsabilità che deve avere il ministro delle Imprese: i lavoratori possono stare tranquilli. Lo abbiamo dimostrato con l'Isab di Priolo: noi lo sappiamo sempre come intervenire". Lo ha detto, sulla ex Blutec di Termini Imerese, il ministro Adolfo Urso a margine dell'inaugurazione della Casa del Made in Italy a Catania.



