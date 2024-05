Celebrati funerali don Charles, prete nigeriano amato a Palermo

Sono stati celebrati oggi a Palermo i funerali di padre Charles Onyenemeren, prete nigeriano, morto improvvisamente a 54 anni. Un lungo corteo, con in testa la sorella del sacerdote, con in mano la foto del prete, è partito dalla chiesa di Santa Margherita al Marabitti, parrocchia di don Charles.

Il corteo ha raggiunto, passando da via Montalbo, la chiesa della Nostra Signora della Consolazione in via dei Cantieri. In tanti hanno voluto salutare quel prete molto amato nel quartiere e che in questi anni ha avuto una parola di conforto per quanti bussavano in parrocchia. La chiesa era gremita e la funzione è stata concelebrata da diversi sacerdoti. "Don Charles ha arricchito la nostra chiesta locale con la sua vita impregnata di cultura africana e soprattutto il nostro presbiterio, che lo ha visto fraterno e gioioso nella bellezza di relazioni ricche di umanità e di freschezza evangelica", ha detto l'arcivescovo Corrado Lorefice. A dare l'ultimo saluto anche la comunità nigeriana di Palermo che si è stretta alla famiglia in questo momento di dolore.



