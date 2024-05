Uno gli sferra coltellata, l'altro fugge rubandogli l'auto

Carabinieri di Palagonia, dopo una lite all'ingresso di un bar di via Palermo tra due avventori, hanno denunciato due uomini di 25 e 39 anni per porto e detenzione abusiva di armi. Il primo deve rispondere anche di tentato omicidio e il secondo di furto aggravato. La dinamica dell'accaduto è stata ricostruita da militari dell'Arma grazie alla visione di filmati di impianti di videosorveglianza e alle dichiarazioni di alcuni testimoni. Secondo gli investigatori, il 25enne, a bordo della sua auto, si era fermato davanti al bar dove, dopo un breve scambio di battute con un altro cliente di 39 anni, forse a causa di una banale incomprensione, era scaturita la lite. Il diverbio è sfociato in uno scontro fisico tra i due, culminato con una coltellata, sferrata dal più giovane al collo dell'altro. Quest'ultimo, solo grazie a un repentino movimento, è stato colpito solo di striscio, riportando comunque una vistosa ferita. Il 39enne è riuscito comunque a mettere in fuga il suo aggressore e, dopo aver rotto il lunotto posteriore dell'auto di quest'ultimo, vi è salito a bordo e, approfittando che avesse ancora le chiavi inserite, ha messo in moto e si è allontanato, per poi abbandonare il mezzo in piazza Umberto, dove poi è stato ritrovato dal proprietario.

Solo dopo alcune ore il 39enne si è recato all'ospedale di Militello in Val di Catania dove i medici gli suturato la ferita, non lontana dalla giugulare.



