Tastavino, festa e degustazione per far rivivere Scopello

Una festa di due giorni in cui vini e prodotti locali da degustare saranno al centro di un programma ricco di esperienze: venerdì e sabato prossimi, nell'antico baglio di Scopello (Trapani), è in programma la prima edizione di "Tastavino - molto più di una degustazione", organizzata dall'associazione di promozione sociale "Le vie di Scopello". La piazza principale, dove si trova il famoso e antico abbeveratoio, diventerà, a partire dalle 18.30, il palcoscenico delle postazioni di dieci cantine del territorio di Castellammare del Golfo, Alcamo, Partinico, Camporeale, Buseto Palizzolo e di alcune aziende agricole locali che offriranno una selezione dei loro prodotti migliori come formaggi, olio, marmellate e mandorle. Ma non sarà solo degustazione, perché all'interno della manifestazione sono previste diverse attività, come escursioni a piedi e in e-bike, yoga, laboratori di intreccio della palma nana, attività creative per bambini, musica live, lezioni di contradanza e una masterclass giornaliera per imparare a degustare il vino attraverso gli assaggi delle bottiglie prodotte dalle cantine presenti. Sabato pomeriggio, live show di Daniele Billitteri, giornalista e scrittore, che reciterà un testo sul 'tocco', antico gioco alcolico della tradizione siciliana. E' il primo evento organizzato dall'associazione 'Le Vie di Scopello', nata all'inizio d'anno e fondata per risvegliare l'anima del borgo attraverso eventi culturali che rispecchino non solo le tradizioni del luogo, ma che abbiano come obiettivo quello di offrire di un intrattenimento di qualità a residenti e turisti, puntando a destagionalizzare i flussi per rianimare anche in bassa stagione una località che ogni inverno "muore" e dove ogni estate, ormai da troppi anni, "purtroppo l'unica forma di intrattenimento che si trova è il cibo", spiegano gli organizzatori, sette giovani di origini castellammaresi, palermitane, romane, ungheresi e svizzere che hanno deciso di vivere tutto l'anno a Scopello e Castellammare del Golfo.

"Volevamo organizzare una festa, più che una manifestazione - dice Chiara Billitteri, presidente dell'associazione - che desse un'idea della nostra missione. Da una parte fare scoprire questo luogo attraverso attività di qualità alle migliaia di turisti che arrivano ogni anno, e dall'altra aprire finalmente degli spazi 'di comunità' per chi questo minuscolo borgo lo vive e lo frequenta anche fuori stagione, con le difficoltà di vivere in un luogo iper sfruttato d'estate e quasi completamente abbandonato d'inverno". Info: www.viediscopello.it/tastavino .





