Ospedale Taormina, intervento 'valve in valve' a cardiopatico

Un intervento salvavita è stato eseguito all'ospedale San Vincenzo di Taormina su un sessantenne in gravi condizioni cardiovascolari affetto da Tetralogia di Fallot, portatore di pace-maker e già sottoposto a numerosi interventi di cardiochirurgia. L'avanzato grado di scompenso cardiaco dell'uomo, era sostenuto dal malfunzionamento della valvola protesica impiantata circa 15 anni prima in sede polmonare. Le condizioni del paziente - che non consentivano di sostenere un intervento a cuore aperto in circolazione extracorporea - hanno reso necessario il ricorso a una tecnica innovativa che consiste nel posizionamento per via endoscopica di una protesi valvolare polmonare all'interno della precedente. L'intervento 'valve in valve', è stato eseguito con successo da Paolo Guccione responsabile della Cardiologia pediatrica in collaborazione con Giuseppe Cinnirella responsabile dell'Emodinamica ed Enrico Iannace, responsabile di Anestesia e rianimazione.

"La possibilità - afferma Guccione - di una procedura dopo la quale si può tornare a casa in 2-3 giorni, è un risultato importante in termini di vissuto del paziente che viene sottoposto a un minore stress fisico e psicologico rispetto a un intervento chirurgico a cuore aperto. Ciò rappresenta un vantaggio anche per il Servizio sanitario nazionale legato a un minore impegno di risorse".



