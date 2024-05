Dolcenera canta contro i femminicidi al BaRock Festival

Al BaRock Festival di Piazza Armerina Dolcenera ricorderà le donne vittime di femminicidio.

Dopo la Woman Orchestra, ensemble di 26 elementi tutta al femminile, nel concerto di venerdì 31 davanti alla Cattedrale di Piazza Armerina la cantautrice canterà "Un Mondo Perfetto" scritta quindici anni fa e dedicata alla violenza domestica.

L'artista si esibirà a piedi nudi dopo aver posto sul pianoforte le scarpe rosse simbolo della battaglia contro i maltrattamenti e i femminicidi. Un Mondo Perfetto segnerà, dunque, la prima giornata del Barock Festival, apprezzatissima fusion tra rock e barocco giunta alla seconda edizione e ideata dall'assessore alla Cultura Ettore Messina. La manifestazione, prodotta da Georgia Lo Faro che ne cura anche la direzione artistica, è promossa dal Comune di Piazza Armerina e dalla Regione Siciliana. E, dopo lo straordinario successo dello scorso anno, torna dunque con una serie di appuntamenti, sempre del tutto gratuiti.

Il BaRock Festival 2024 proseguirà il primo giugno 2024, sempre in piazza Cattedrale, con l'esibizione di Lollo Campani e dei chitarristi delle star, ossia Federico Poggi Pollini, Ricky Portera, Giuseppe Scarpato, Riccardo Onori, Robby Pellati, Antonio Righetti. Un pezzo della storia della musica rock italiana degli ultimi trent'anni, dunque, e soprattutto uomini che canteranno le donne e attraverso brani dedicati all'universo femminile.

A chiudere il BaRock Festival saranno, il due giugno, in piazza Falcone e Borsellino, i Gemelli DiVersi, i quali nel 2002, furono i primi a narrare, con una canzone, Mary, degli abusi in famiglia subiti da una ragazza.



